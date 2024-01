FW-M: Reanimation nach Treppensturz (Altstadt)

München (ots) - Freitag, 5. Januar 2024, 09.01 Uhr Richard-Wagner-Straße Am Freitagvormittag ist es in einem Mehrparteienhaus zu einem Küchenbrand gekommen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Studierende bemerkten Flammen in ihrer Küche und wählten die 112. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, hatten alle Anwesenden das Gebäude bereits verlassen. Die Studentengruppe informierte den ...

mehr