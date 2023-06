Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek

Tornesch - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 07.06.2023, ist es in Halstenbek und Tornesch zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

Im Seerosenweg in Tornesch drangen Unbekannte zwischen 09:00 und 13:20 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume und stahlen unter anderem Schmuck.

In Halstenbek verschafften sich Einbrecher zwischen 12:00 und 14:40 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bartelstraße. Der Tatort liegt nahe der Schanzenstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Ermittler bitten unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell