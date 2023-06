Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seth

Oering

Norderstedt - Einbrüche in Transporter

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (07.06.2023) ist es in Seth, Oering und Norderstedt zu mehreren Einbrüchen in Transporter gekommen.

Kurz nach 03:00 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Kirchstraße in Seth zwei Männer, die an der geöffneten Seitentür eines Ford Transits standen.

Als sich der Zeuge bemerkbar machte, flohen die beiden Personen mit einem Kastenwagen in Richtung der Straße "Peerkopp".

Aus dem Ford fehlten zwei Bohrmaschinen.

Die Fahndung nach den Flüchtigen verlief in der Nacht ergebnislos.

Am Morgen wurden in der Hamburger Straße und im "Schwarzen Saal" in Seth drei weitere Aufbrüche festgestellt. Auch hier waren Transporter betroffen. In einem Fall wurde ebenfalls Werkzeug gestohlen, in den beiden weiteren vermutlich nichts.

In Oering kam es in den Straßen "Behnhof" und "Sauer Moor" zu drei ähnlichen Taten. Auch hier entwendeten Unbekannte Elektrowerkzeuge aus Firmenfahrzeugen bzw. Transportern.

Im Norderstedter Eichkamp wurde in derselben Nacht ebenfalls ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen.

Die Kriminalpolizeistellen in Bad Segeberg und Norderstedt haben die Ermittlungen übernommen und suchen weitere Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 04551 884-0 oder 040 52806-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell