Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240131.1 Itzehoe: Zwei Fahrzeuge brennen aus - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute sind zwei Fahrzeuge in Itzehoe in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein Unbekannter die Autos in Brand gesetzt haben. Die Ermittlungen hat die Itzehoer Kripo übernommen.

Kurz vor 04.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in den Maria-Bornheim-Weg aus, nachdem Zeugen dort Knallgeräusche und Flammen an geparkten Wagen festgestellt hatten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen ein Renault und ein Mini Cooper bereits in Vollbrand und fielen letztlich den Flammen komplett zum Opfer. An einem Opel entstand an einer Fahrzeugseite ebenfalls ein erheblicher Schaden, der Halter entfernte den Zafira noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich. Dabei zog er sich eine leichte Verletzung zu und begab sich später in ein Krankenhaus. Die genaue Gesamtschadenshöhe ist noch unklar.

Aktuell gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus. Zeugen, die im Beriech des Brandortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, sollten sich daher unter der Telefonnummer 04821 / 6020 bei der Kripo melden.

Merle Neufeld

