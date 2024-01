POL-IZ: 240130.2 Nordermeldorf: Dieseldiebe aktiv

Sarzbüttel (ots) - Am Sonntagnachmittag ist ein Autofahrer in Sarzbüttel mit seinem Wagen von der Bundesstraße 431 abgekommen. Seinen Angaben zufolge war ein entgegenkommendes Auto unfallursächlich - die Polizei sucht nun nach Zeugen. Um 13.45 Uhr war ein 28-Jähriger in einem Seat auf der Bundesstraße 431 in Richtung Bargenstedt unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet der Dithmarscher nach rechts auf die ...

mehr