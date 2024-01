POL-IZ: 240129.4 Sarzbüttel: Unfallzeugen gesucht!

Albersdorf (ots) - Während der Ladenöffnungszeit haben Unbekannte sich am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in Albersdorf Zutritt zum Personalbereich verschafft und dort Tabakwaren entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr verschafften sich Diebe in dem Geschäft in der Norderstraße durch ...

mehr