Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240129.1 Heide: Fahrraddieb erwischt

Heide (ots)

Nach dem Diebstahl eines Fahrrades in Heide am Sonntagabend haben Beamte zunächst das Stehlgut aufgefunden und im Anschluss den Täter in einem Schnellrestaurant angetroffen. Bei ihm handelte es sich um einen Berliner.

Kurz nach 22.00 Uhr entdeckte der Anzeigende eine verdächtige Person im Rehdamm. Wenig später ging das Licht am Fahrradständer vor seinem Wohnhaus an. Der Zeuge begab sich daraufhin vor die Tür und sah, wie der Verdächtige sich mit dem gestohlenen Fahrrad des Anzeigenden in Richtung der Landvogt-Johannsen-Straße entfernte. Der Geschädigte alarmierte sofort die Polizei, die eine Fahndung nach dem Täter einleitete. Im Rahmen dieser Suche entdeckten Beamte in dem Straßengraben der Hamburger Straße das gestohlene Rad, den Dieb trafen sie dank einer guten Täterbeschreibung durch den Geschädigten bei McDonald´s an. Der Beschuldigte war 20 Jahre alt, stammte aus Berlin und wird sich nun wegen des Diebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell