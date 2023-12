Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizist nimmt während seiner Freizeit Einschleichdieb fest

Niebüll (ots)

Am Montag (27.11.23), gegen 01.45 Uhr, wurde eine Anwohnerin in Niebüll aus dem Schlaf gerissen, weil sie verdächtige Geräusche wahrnahm. Es hörte sich an, als würde jemand an der Haustür rütteln und versuchen ins Haus zu gelangen. Sie weckte Ihren Lebensgefährten. Dieser begab sich sofort ins Erdgeschoß des Wohnhauses und überprüfte die Türen des Hauses. Im Garten erkannte er eine Person, die ums Haus und zum Nachbargrundstück schlich. Dort rüttelte die Person ebenfalls an den Türen und versuchte ins Haus zu gelangen. Der Anwohner setzte einen Notruf ab und versetzte sich, da selbst Polizist, in den Dienst, legte seine Einsatzmittel an und begab sich nach draußen. Auf der Straße vor dem Haus kam ihm die Person entgegen. Der Polizist gab sich als solcher zu erkennen, forderte die Person auf, sich auf den Boden zu legen und legte dieser Handfesseln an. Anschließend nahm er erneut Kontakt zur Leitstelle auf, gab die Festnahme eines Mannes bekannt und wartete auf die Unterstützung seiner entsandten Kollegen. Diese trafen kurz darauf am Einsatzort an und übernahmen den 44-jährigen Mann, der zuvor aus Dänemark eingereist war und nach eigenen Angaben auf der Suche nach Essbarem gewesen sei.

Schutz vor Einbrechern und Einschleichdieben, Tipps Ihrer Polizei

-Sorgen Sie auf Ihrem Grundstück für Helligkeit rund um Ihr Haus bzw. Ihrer Wohnung durch z.B. Bewegungsmelder -Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer gut verschließen, auch bei kurzer Abwesenheit. Achtung: Gekippte Fenster sind offene Fenster! -Rollläden nur zur Abend-bzw. Nachtzeit schließen, sie signalisieren tagsüber oft die Abwesenheit der Bewohner. Nutzen Sie Zeitschaltuhren oder die Hilfe von Nachbarn/Angehörigen die in der Abwesenheit dafür sorgen, dass das Haus bewohnt aussieht -Bei längerer Abwesenheit vermeiden Sie z.B. einen vollen Briefkasten, entsprechende Mitteilung auf dem Anrufbeantworter, zugezogene Gardinen etc. -Teilen Sie in den sozialen Medien keine Urlaubsbilder -Achten Sie bewusst auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in Ihrem Wohngebiet, denn aufmerksame Nachbarn und Nachbarschaftshilfe tragen entscheidend zur Verhinderung von Einbrüchen bei. Sollten Sie verdächtige Personen beobachten oder Zeuge eines Einbruches werden, scheuen Sie sich nicht über den Polizeiruf 110 die Polizei zu alarmieren! Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig anrufen!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell