Kehl (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Montag einen Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Gegen 14:20 Uhr soll eine männliche Person mit einem Brecheisen in der Hand aus einer Dachgeschosswohnung gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit ...

