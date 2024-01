Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240129.3 Albersdorf: Einbruch zur Geschäftszeit

Albersdorf (ots)

Während der Ladenöffnungszeit haben Unbekannte sich am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in Albersdorf Zutritt zum Personalbereich verschafft und dort Tabakwaren entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr verschafften sich Diebe in dem Geschäft in der Norderstraße durch Aufbrechen einer Tür Zutritt vom Verkaufsraum zum Personalbereich. Hier suchten sie ein Büro auf und stahlen diverse Zigarettenstangen, die sie möglicherweise in Müllbeuteln verstauten und in diesen abtransportierten. Die Machenschaften blieben vom Personal zunächst unentdeckt, erst als die Täter geflüchtet waren, bemerkte eine Mitarbeiterin die Tat.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher nicht. Zeugen, die innerhalb oder außerhalb des Geschäftes zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell