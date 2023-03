Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Suche nach vermisster Person/Großefehn - Pedelec entwendet/Aurich - Ortsschild gestohlen/Aurich - Hotelschranke beschädigt /Norderney - Transporter beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Suche nach vermisster Person

Am Dienstag wurde die Polizei gegen 7 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine 89-jährige Frau im Bereich Teltingskamp in Norden vermisst wurde. Gegen 8 Uhr wurde sie durch die Polizei wohlbehalten, unweit ihrer Wohnung, angetroffen. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Großefehn - Pedelec entwendet

Am Samstagabend wurde in Großefehn ein Pedelec entwendet. Unbekannte entwendeten das schwarze Rad der Marke Gudereit in der Zeit von 19 Uhr bis 1 Uhr. Zum Tatzeitpunkt stand das Pedelec in der Kanalstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944914050 entgegen.

Aurich - Ortsschild gestohlen

In Aurich wurde ein Ortsschild entwendet. Unbekannte demontierten eine Ortstafel mit der Aufschrift "Walle" im Baaljeweg und nahmen es mit. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit noch nicht benannt werden. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Hotelschranke beschädigt

Am Samstagabend wurde in Aurich eine Sachbeschädigung begangen. Unbekannte beschädigten gegen 22 Uhr die Schranke eines Hotels in der Bahnhofstraße gewaltsam. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 800 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Norderney - Transporter beschädigt

In der Nacht zu Sonntag kam es auf Norderney zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich gegen Mitternacht unbekannte Täter auf das Dach eines Transporters begeben und es dadurch beschädigt. Der weiße Ford Transit stand zum Tatzeitpunkt in der Straße Im Gewerbegelände. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell