Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

Arnsberg (ots)

Am Dienstag kam es auf der Hauptstraße in Neheim zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 11:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Parfümerie in der Fußgängerzone. Er entwendete aus der Auslage mehrere Gegenstände und verließ das Geschäft. Im Ausgangsbereich wollte eine 35jährige Mitarbeiterin den Dieb stoppen. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung Engelbertplatz. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170cm groß, stämmige Statur, europäischer Phänotyp, Glatze, schwarzer Hoodie mit Bauchtasche und weißem Schlangenaufdruck, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

