Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw kollidiert mit Bus

Meschede (ots)

Am Sonntag kam es gegen 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Warsteiner Straße in Höhe der Antoniusbrücke. Ein Linienbus bog von der Warsteiner Straße aus auf die Antoniusbrücke ab und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem Pkw. Dieser befuhr die Warsteiner Straße vom Dünnefeld kommend in Richtung Stadtmitte. Bei dem Unfall verletzte sich der 20jährige Pkw-Fahrer aus Bestwig leicht. Ein 17jähriger Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Drei weitere Mitinsassen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurden leicht verletzt. Der Busfahrer war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs und blieb unverletzt. Durch das Unfallgeschehen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ampelanlage wurde zum Teil beschädigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

