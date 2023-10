Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Wohnhaus

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 14.10.2023, 15:00 Uhr bis zum 14.10.2023, 20:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Ufer" in Oeventrop. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten in das Innere des Wohnhauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Arnsberg unter 02932 / 9020 3211 (Schl)

