Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Henstedt-Ulzburg

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Samstag, den 20.01.24 kam es in Henstedt-Ulzburg zu einem Feuer in einem Carport, welches in Folge auf den kompletten Dachstuhl übergriff.

Gegen 14:02 Uhr alarmierte die Kooperative Rettungsleitstelle West die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg mit dem Einsatzstichwort FEU "Feuer, Standard" in den Schwanenweg zu einem PKW Brand in einem Carport. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Carport im Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl des direkt angrenzenden Einfamilienhauses übergegriffen. Direkt nach der Erkundung der Einsatzstelle, lies der Einsatzleiter das Einsatzstichwort auf FEU 2 "Feuer, 2 Löschzüge" erhöhen und alarmierte somit die komplette Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg.

Mit mehreren Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz wurde eine Brandbekämpfung im Innen- sowie Aussenangriff mit mehreren handgeführten Strahlrohren durchgeführt. Ebenso wurde die Drehleiter mit dem Wasserwerfer vorbereitet. Trotz des massiven Wassereinsatzes, auch über die Drehleiter, konnte nicht verhindert werden, dass sich das Feuer auf den kompletten Dachstuhl ausbreitete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war für die Einsatzkräfte anhand des permanent drehenden Windes die Brandbekämpfung eine Herausforderung. Hierzu wurde seitens der Rettungsleitstelle über die Warn-App NINA eine Bevölkerungswarnung rausgegeben, um Anwohner entsprechend vor dem Brandrauch zu waren.

Da im Einsatz viele Atemschutzgeräteträger benötigt wurden, wurde im Einsatzverlauf die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe aus Norderstedt zur Löschhilfe alarmiert. Diese unterstützte zusätzlich mit ihrer Drehleiter, so dass von beiden Dachseiten die Dachflächen großzügig über die zwei Drehleitern aufgenommen werden konnten.

Der Einsatz mehrerer Trupps im Innenangriff zeigte den Erfolg, so dass gegen 16:05 Uhr das Feuer unter Kontrolle war und die ersten Kräfte um 16:30 Uhr aus dem Einsatz entlassen werden konnten.

Aufgrund der Temperaturen, stellte der Verpflegungszug des Deutschen-Roten-Kreuzes, Kreisverband Segeberg, in einem beheizten Zelt warme Getränke für die Einsatzkräfte zur Verfügung.

Gegen 17:30 konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Weitere umfangreiche Nachlösch- und Aufräumarbeiten folgten vor Ort bis ca. 19:30 Uhr.

Die Feuerwehren waren mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe, Norderstedt Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Deutsches-Rotes-Kreuz: Fachberater, Verpflegung Nord & Süd Polizei Segeberg und Kriminalpolizei Kreis Segeberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell