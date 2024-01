Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240130.3 Itzehoe: Großer Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe

Am heutigen Tag sind Durchsuchungsmaßnahmen der Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter Leitung der Staatsanwaltschaft Itzehoe an mehreren Objekten in Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg gelaufen. Sie standen im Zusammenhang mit dem Leichenfund am 25. November 2023 in Kaltenkirchen im Nahbereich der Holsten Therme.

Beginnend ab 07.00 Uhr durchsuchten 150 Polizeikräfte aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen mit Unterstützung vom Zoll zehn Objekte in Uetersen, Schenefeld, Hamburg und Bremen. Die Maßnahmen erfolgten aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichtes Itzehoe.

Die Einsatzkräfte stellten diverse Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden müssen. Zudem fanden Beamte in einem Objekt in Uetersen eine Hanfplantage, bestehend aus 120 Pflanzen und diversem Zubehör auf. Der Abbau der Plantage erfolgte unmittelbar.

Weitere Details können seitens Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund der laufenden Ermittlungen zurzeit nicht genannt werden.

