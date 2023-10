Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgrund gesundheitlicher Probleme von Fahrbahn abgekommen

Eisenach (ots)

Ein 58-jähriger Daimler-Fahrer kam heute gegen 09.45 Uhr in der Mühlhäuser Straße vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem dortigen Gehweg in Richtung "An der Tongrube" streifte er eine 83-jährige Fußgängerin, die zu Fall kam und sich leicht verletzte. Das Fahrzeug kam an einer Straßenlaterne zum Stehen. Der 58-Jährige musste vor Ort notbehandelt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

