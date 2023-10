LPI-GTH: Scheiben von Juweliergeschäft eingeschlagen - mutmaßliche Täter festgenommen

Ilmenau (ots) - Ein 11-Jähriger wurde in der Nacht vom Samstag zum Sonntag nach mehreren Stunden wohlbehalten durch einen Fährtenhund der LPI Gotha aufgefunden. Der Junge war am Samstagabend durch seine Eltern als vermisst gemeldet worden. Die eingesetzte Polizei setzte unverzüglich Suchmaßnahmen an. Die tierische Spürnase konnte den Jungen schließlich unweit seiner Wohnadresse aufspüren. (ah) Rückfragen bitte an: ...

