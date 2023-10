LPI-GTH: Unter Alkohol unterwegs

Waltershausen (ots) - Vergangenes Wochenende wurde in ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage am Gleisdreieck eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld von mehreren Hundert Euro sowie zwei TV-Geräte, eine Bohrmaschine und einen Rasenmäher. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 23438287 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

