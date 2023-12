POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Arnsberg (ots) - Am Sonntag sind unbekannte Täter in ein Haus an der Oberglösinger Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 21:10 Uhr gewaltsam Zugang in das Haus. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und durchwühlten Schränke. Jetzigen Erkenntnissen nach erbeuteten die Diebe Schmuck. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die ...

