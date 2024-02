Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Junge Frau fährt unter LKW und wird lebensgefährlich Verletzt. Rettungsgasse bereitet Probleme

Lehrte (ots)

Am Freitagmorgen, dem 23 Februar 2024 wurden die Feuerwehren Lehrte und Ahlten um 5:14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die A7 in Fahrtrichtung Hamburg alarmiert.

Zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und dem Autobahnkreuz Kirchhorst kam es kurz hinter Autobahnparkplatz Altwarmbüchener Moor in Fahrtrichtung Hamburg zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Pkw und einem LKW. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte hat sich die gemeldete Lage bestätigt. Der PKW ( Audi A3) war fast vollumfänglich unter dem LKW verkeilt, LKW und PKW befanden sich stehenden auf der mittleren Spur.

Ein Soldat, auf dem Weg zu seiner Arbeit, ebenfalls ehrenamtlicher Feuerwehrmann im Stadtgebiet Lehrte, beendete seine Fahrt und leistete vorbildlich erste Hilfe. Die junge Frau fuhr demnach mit Ihrem Audi A3 in den LKW und wurde durch die hohe Wucht des Aufpralls unter dem Sattelauflieger des LKW schwer eingeklemmt Am LKW entstand ein Sachschaden, der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Herausforderung für die Einsatzkräfte Bestand nun einer schnellen, aber dennoch Patientengerechten Rettung. Zunächst wurde sich mit dem hydraulischen Rettungsgerät Zugang zur Fahrerin verschafft. Da der Sattelauflieger jedoch mit seinem Gewicht regelrecht auf den PKW drückte, wurde der Kran des hinzualarmierten Bergungszuges der Berufsfeuerwehr Hannover eingesetzt. In Absprache mit dem Notarzt und unter ständiger Bewertung des Zustandes der Fahrerin wurde der Sattelauflieger dann vorsichtig angehoben und der PKW dann mittels Seilwinde nach hinten gezogen. Hierdurch konnte die Frau dann, durch erneuten Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät aus Ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Frau erlitt durch den Unfall schwere lebensgefährliche Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für den Einsatz wurde die Autobahn in der Fahrtrichtung dann voll gesperrt. Das Thema Rettungsgasse hat auch leider wieder in diesem Einsatz den Einsatzkräften Ärgernis bereitet. So mussten teilweise Feuerwehrkräfte aussteigen, um die Verkehrsteilnehmer auf eine zu bildende Rettungsgasse hinzuweisen und Ihre Einsatzfahrzeuge durch den Verkehr manövrieren.

