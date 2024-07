Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240722.2 Kiel: Polizei nimmt drei Graffitisprayer nach Einbruchversuch fest

Kiel (ots)

Sonntagabend nahmen Polizeikräfte drei Personen nach einem Einbruchversuch und Sachbeschädigungen durch das Sprühen von Graffiti im Stadtteil Südfriedhof vorläufig fest. Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel übernimmt die Ermittlungen.

Gegen 23:40 Uhr beobachtete ein Anwohner aus der Ringstraße wie drei junge Männer an mehrere Glasfronten der Ladenzeilen Graffitis sprühen. Er alarmierte die Polizei und konnte zudem die Fluchtrichtung mitteilen, sodass die Streifenwagenbesatzungen des Kriminaldauerdienstes und des zweiten Polizeireviers die drei 16-, 17- und 18-jährigen Personen an einer nahegelegenen Tankstelle vorläufig festnehmen konnten. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten tatrelevante Gegenstände sowie Einbruchswerkzeug. An einem der Geschäfte in der Ringstraße stellten die Polizeikräfte frische Einbruchspuren fest. Die Täter gelangten offenbar nicht in das Objekt. Ob die drei jungen Männer auch für diese Tat verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sie verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam und kamen mangels Haftgründen anschließend auf freien Fuß.

Die Polizei leitete gegen sie ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Sachbeschädigung ein. Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 bei der Polizei zu melden.

Pauline Vogler

