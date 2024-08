POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Tierarztpraxis in Ormont

Bitburg (ots) - Am heutigen Morgen kam es zu einem polizeilichen Einsatz in einem Schwimmbad in Bitburg. Aufgrund des Einsatzes mussten Bereiche gesperrt werden. Eine Gefahr für Anwohner oder Besucher des Bades bestand zu keiner Zeit. Wir bitten von weiteren Abfragen Abstand zu nehmen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Folgen Sie uns auf X und dem WhatsApp-Kanal des PP Trier Telefon: 06561/9685-0 ...

