Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Prüm (ots)

Am Freitag, 09.08.2024, wurden an der Markthalle auf dem Ausstellungsgelände in Prüm frische Farbschmierereien festgestellt.

Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro.

Täterhinweise sind an die Polizeiinspektion zu richten; 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell