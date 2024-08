Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung einer Sitzbank

Bild-Infos

Download

Prüm (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2024, kam es im Gerberweg in Prüm im Bereich der dortigen Bushaltestelle zu einer Sachbeschädigung an einer Sitzbank. Bislang unbekannte Täter zerstörten dort ein Brett der Sitzbank. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell