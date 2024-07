Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Falschgeld im Essener Hbf sicher

Essen (ots)

Am Montagnachmittag (15. Juli) versuchte ein Mann eine totalgefälschte Banknote in einer Bank im Hauptbahnhof Essen zu tauschen. Bundespolizisten stellten die Fälschung sicher.

Gegen 17 Uhr legte ein 20-Jähriger in einer Reisebank im Essener Hauptbahnhof einen totalgefälschten Geldschein vor, um diesen zu tauschen. Ein Mitarbeiter informierte die Bundespolizei, nachdem die Geldzählmaschine den Schein als Fälschung anzeigte. Bei genauerer Prüfung der Banknote, konnte der 27-jährige Mitarbeiter mehrere Fälschungsmerkmale feststellen. Der rumänische Staatsbürger (20) gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er die 100 Dollar Banknote auf einer Straße in Duisburg gefunden habe. Nähere Angaben zu dem Fundort konnte der Tatverdächtige nicht machen. Zur Feststellung der Identität des Essener, wurde dieser der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof zugeführt.

Vor Ort wurde seine Identität zweifelsfrei festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal, wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz, nach dem Aufenthaltsort des Rumänen fahnden ließ.

Die Bundespolizei stellte den Dollar-Schein sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Inverkehrbringens von Falschgeld ein.

