Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision beim Einfädeln

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Bundesstraße 67;

Unfallzeit: 15.02.2024, 14.35 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von circa 27.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Donnerstag auf der Bundesstraße 67 in Bocholt gekommen ist. Ein 18-Jähriger wollte gegen 14.35 Uhr mit seinem Pkw an einer Anschlussstelle von der Westfalenstraße kommend auf die Bundesstraße in Richtung Rhede auffahren. Dabei verlor der Gescheraner auf der Auffahrt die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit dem Sattelzug eines 65-Jährigen aus Halberstadt. Dieser war auf der B67 aus Richtung Isselburg kommend unterwegs. Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte das Auto des 18-Jährigen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte es mit dem Lkw eines 52-jährigen Litauers. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den leichtverletzten 18-Jährigen und seinen gleichaltrigen Beifahrer, auch aus Gescher, in ein Krankenhaus. Die B67 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme zunächst in beide Richtungen und im weiteren Verlauf halbseitig gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell