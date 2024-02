Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Einbruch in Wohnhaus

Reken (ots)

Tatort: Klein Reken, Everskamp;

Tatzeit: zwischen 14.02.2024, 05.00 Uhr, und 15.02.2024, 22.45 Uhr;

Als ein Rekener am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in sein Haus zurückkam, waren Schranktüren und Schubladen geöffnet, offensichtlich von Einbrechern. Diese hatten sich zwischen Mittwoch, 05.00 Uhr und Donnerstagabend durch ein Fenster gewaltsam Zugang in das Gebäude am Everskamp in Klein Reken verschafft. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalinspektion 1 erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell