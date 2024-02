Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Taschendiebe greifen zu

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Rathausplatz;

Tatzeit: 15.02.2024, zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr;

Als ein Kunde nach seinem Einkauf in einem Verbrauchermarkt Waren in sein Auto laden wollte, bemerkte er den Diebstahl seiner Geldbörse. Kurz zuvor hatte er noch an der Kasse bezahlt und anschließend das Portemonnaie in seiner Gesäßtasche verstaut. Bemerkt hatte der Mann den Diebstahl nicht. Zu dem Geschehen am Rathausplatz kam es am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell