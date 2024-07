BPOL NRW: Unbekannte rauben Mann nach Angriff mit Tränengas aus - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Am gestrigen Abend (14. Juli) sorgte ein junger Mann für mehrere Einsätze am Hauptbahnhof Dortmund. Später widersetzte der Tatverdächtige sich den eingesetzten Bundespolizisten und griff diese an. Ein Beamter wurde dabei verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Gegen 19:40 Uhr wurde die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof über ...

