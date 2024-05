Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (213/2024) Unfallflucht auf ZOB-Parkplatz - Rund 3.500 Euro Schaden an geparktem Dacia, Verursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Sackstraße

Donnerstag, 23. Mai 2024, zwischen 16.40 und 17.45 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Auf dem Großraumparkplatz am Duderstädter ZOB an der Sackstraße ist am Donnerstag (23.05.24) an einem geparkten Dacia bei einer Verkehrsunfallflucht ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstanden. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei Duderstadt ermittelt und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand streifte ein unbekanntes Fahrzeug in der Zeit zwischen 16.40 und 17.45 Uhr den blauen Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und beschädige hierbei die komplette Beifahrerseite. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte die Polizei roten Farbabrieb im Bereich der Schäden fest.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 beim Polizeikommissariat Duderstadt zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise und Beobachtungen nehmen die Ermittler unter dieser Nummer entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell