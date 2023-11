Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Arnikaweg;

Tatzeit: zwischen 11.11.2023, 22.30 Uhr, und 12.11.2023, 13.00 Uhr;

Böse Überraschung für einen Autofahrer in Bocholt: Als der Mann am Sonntagmittag zu seinem Wagen kam, fand er die Fahrerseite massiv zerkratzt vor. Das Auto hatte seit Samstagabend auf einem Parkplatz am Arnikaweg gestanden. Hinweise erbittet die Polizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell