Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Einbruch in Vereinsheim

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Spork, Dinxperloer Straße;

Tatzeit: 12.11.2023, 04.30 Uhr bis 11.30 Uhr;

Unbekannte sind am frühen Sonntag in die Räume eines Vereins in Bocholt-Spork gewaltsam eingedrungen. Um in das Gebäude an der Dinxperloer Straße zu gelangen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten das Innere und entwendeten einen Tresor sowie Bilderrahmen mit darin ausgestellten Schützenorden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell