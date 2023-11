Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sperrung der Abbiegespur in Richtung Hindenburgstraße/Bahnhof

Bocholt (ots)

Aufgrund einer defekten Ampelanlage ist die Abbiegespur der Ebertstraße in Richtung Hindenburgstraße/Bahnhof in Bocholt zurzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird frühestens am 13.11.2023 aufgehoben. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf diese Verkehrsstörung einzustellen und den Bereich zu umfahren. Eine Zufahrt zur Hindenburgstraße/Bahnhof ist über die Bahnhofstraße oder aus Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße weiterhin möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell