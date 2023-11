Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Liebauweg; Tatzeit: zwischen 02.11.2023, 15.00 Uhr, und 11.11.2023, 10.30 Uhr; In der Zeit zwischen dem 02.11.2023, 15.00 Uhr, und dem 11.11.2023, 10.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus auf dem Liebauweg ein. Sie hatten ein Fenster aufgedrückt und das Innere durchsucht. Es steht derzeit nicht fest, ob die Täter etwas entwendeten. Hinweise bitte an die Kripo in ...

