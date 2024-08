Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz in der Trierer Straße

Bitburg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 18:50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bitburg durch aufmerksame Zeugen gemeldet, dass eine Person in einer Gruppe eine Schusswaffe gezogen und auf verschiedene Menschen gerichtet habe. Durch umgehend entsandte Streifen der Polizei Bitburg wurde die Personengruppe noch in der Trierer Straße angetroffen. Aus Eigensicherungsgründen wurden die Personen für die Durchsuchung nach der Schusswaffe aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Im Rahmen des Einsatzes wurde eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe aufgefunden und sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

