POL Schwaben Nord: Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Freitag (21.06.2024) in der Zeit von 07.40 Uhr bis 19.20 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung im Alten Postweg (40er Hausnummernbereich) eingestiegen. Der oder die Täter verschafften sich offensichtlich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Sach- oder Beuteschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei Augsburg Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter ...

mehr