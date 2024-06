POL Schwaben Nord: Unbekannte in Wohnung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (21.06.2024) entwendete eine 33-jährige Frau aus einem Supermarkt Schuhe. Ein Mitarbeiter beobachtete die Frau, wie sie mit der Ware das Geschäft in der Sallingerstraße verließ. Er hielt sie an und verständigte die Polizei. Die 33-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 323 - ...

