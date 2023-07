Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung

Viernheim (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in einem Anwesen in der Lampertheimer Straße hat am Freitagnachmittag (21.7.) zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Gegen 15 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten ein Schussgeräusch. Umgehend wurden zahlreiche Streifen zusammengezogen, die durch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Mannheim Unterstützung erhielten.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen mehreren Personen in einer dortigen Wohnung aus noch ungeklärten Gründen zu einem verbalen Streit gekommen sein. Dieser eskalierte soweit, dass laut Zeugenaussagen eine Schreckschusswaffe abgefeuert und mit Pfefferspray gesprüht wurde. Polizeistreifen nahmen einen 39 Jahre alten, mutmaßlichen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Mit den Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten sowie den Hintergründen ist die Kriminalpolizei in Heppenheim betraut. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell