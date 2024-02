POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Sachschaden - 33-jähriger Fahrzeugführer alkoholisiert

Kamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag (10.02.2024) gewaltsam in eine Bäckerei in der Dortmunder Allee in Kamen eingebrochen. Durch die Täter wurde die Glasschiebetür der Bäckerei gewaltsam geöffnet. Innerhalb der Räumlichkeiten der Bäckerei wurde eine Tür zum Sozialraum der Mitarbeitenden aufgehebelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten die Täter vom Verkaufstresen eine ...

mehr