Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht

Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag (10.02.2024) gewaltsam in eine Bäckerei in der Dortmunder Allee in Kamen eingebrochen. Durch die Täter wurde die Glasschiebetür der Bäckerei gewaltsam geöffnet. Innerhalb der Räumlichkeiten der Bäckerei wurde eine Tür zum Sozialraum der Mitarbeitenden aufgehebelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten die Täter vom Verkaufstresen eine Spardose mit dem Trinkgeld der Angestellten in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Kamen unter der Telefonnummer 02307/921-3220 zu wenden.

