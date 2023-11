POL-HST: Polizeieinsatz anlässlich einer Versammlung in Tribsees

Insel Rügen (ots) - Am Montag, dem 06.11.2023 gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Haus in Putbus, Wreechener Weg informiert. In dem Haus befinden sich zwei Ferienwohnungen - beide wurden angegriffen. Bis dato unbekannte Täter hatten sich offenbar in der Zeit vom 05.11.2023 etwa 12:00 Uhr bis zur Feststellzeit gewaltsam Zugang zum Haus ...

