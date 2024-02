Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Frau fährt mit ihrem PKW in Apotheke

Bönen (ots)

Eine 72-Jährige aus Bönen ist am Donnerstag (08.02.2024) mit ihrem Automatik-PKW in einer Apotheke in der Bahnhofstraße in Bönen zum Stehen gekommen.

Die Frau gab an, gegen 17.00 Uhr mit ihrem PKW langsam von der Bahnhofstraße auf einen der Parkplätze vor der Apotheke gefahren zu sein. Dabei sei sie von einem der beiden Pedale im Fahrzeug abgerutscht, wodurch der PKW ruckartig nach vorne beschleunigt habe. Verletzt habe sie sich dabei nicht.

Stattdessen wurde eine 44-jährige Fußgängerin aus Bönen, die sich auf dem Gehweg vor der Apotheke befunden hatte, von dem PKW der Fahrzeugführerin touchiert und stürzte dabei zu Boden. Sie verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bahnhofstraße war zur Unfallaufnahme im Bereich der Apotheke für rund eine halbe Stunde voll gesperrt.

Die gesamte Schadenhöhe liegt bei rund 60.000 Euro.

