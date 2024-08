Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Schaufenster

Bitburg (ots)

In der letzten Nacht (07.08. auf den 08.08.2024) wurde im Bereich Am Markt/Ludesgasse in Bitburg ein Schaufenster beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter den aufgeführten Kontaktdaten an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.

