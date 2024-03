LPI-NDH: zwei Ladendiebe

Mühlhausen (ots) - Am Samstag, 02.03.2024, meldete sich ein 27 jähriger Mann bei der Polizei in Mühlhausen, um mitzuteilen, dass sich in seiner Wohnung eine fremde Person aufhält. Am Tatort wurde festgestellt, dass der Wohnungsinhaber 10 Tage auf Montage gearbeitet hatte und in dieser Zeit nicht nach Hause gekommen ist. Als er dort eintraf, lag ein fremder 28 jähriger Mann auf seinem Sofa. Dieser sagte dem Wohnungsmieter, dass die Wohnungstür offen stand und er nur ...

mehr