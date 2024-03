Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an PKW

Leinefelde-Worbis (ots)

Im Tatzeitraum vom 01.03., 00:00 Uhr - 01.03. 07:30 Uhr machten sich unbekannte Täter an einem PKW zu schaffen, der in der Ortslage Worbis im Hausener Weg abgestellt war. Der oder die unbekannten Täter zerstachen am Fahrzeug alle 4 Reifen, so dass das Fahrzeug auch nicht mehr genutzt werden konnte. Der Schaden wird mit 300,- EUR angegeben. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.

