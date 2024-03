Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in der Ortslage von Arenshausen - Wer kann Hinweise geben?

Arenshausen (ots)

Am 01.03., gegen 18:00 Uhr wurde der PI Eichsfeld eine Sachbeschädigung auf dem Spielplatz in der Thomas-Müntzer-Straße in Arenshausen angezeigt. Unbekannte Täter haben auf dem Spielplatz ein Sitzpavillon beschädigt. Es wurde eine Bank sowie Teile des Pavillon selbst beschädigt. Die Tatzeit kann nicht genau benannt werden. Der Schaden wird vorsichtig auf 200,- EUR geschätzt, kann sich aber noch erhöhen. Für die Ergreifung der Täter sowie sachdienliche Hinweise ist die Gemeinde Arenshausen bereit eine Belohnung auszusetzen.

