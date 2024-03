Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro

Mühlhausen (ots)

Am Freitagmorgen nahmen Polizeibeamte eine Anzeige wegen politisch motivierter Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro am Bastmarkt auf. Bislang unbekannte Täter beschmierten das Schaufenster mit diversen Schriftzügen. Der genaue Tatzeitraum ist gegenwärtig noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0056102

