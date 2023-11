Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Zehn witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Warendorf (ots)

Zwischen Dienstag, 28.11.2023, 18.00 Uhr und Mittwoch, 29.11.2023, 10.00 Uhr ereigneten sich kreisweit zehn witterungsbedingte Verkehrsunfälle. In neuen Fällen gingen diese glimpflich aus, es entstand lediglich Sachschaden. Sechs mal rutschten Autos aufgrund glatter Straßen in den Graben. An einem Pkw befanden sich für diese Witterung ungeeignete Sommerreifen. In einem Fall wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Er war auf der K 20 zwischen Hoetmar und Westkirchen unterwegs. Auch hier rutschte das Auto in den Graben, überschlug sich noch und blieb auf dem Dach liegen.

Denken Sie daran, bei Schnee und/oder Glätte früher loszufahren und Ihre Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anzupassen. Des Weiteren empfiehlt es sich wegen des längeren Bremswegs, einen größeren Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten. Wer noch nicht von Sommer- auf Winterreifen gewechselt hat, sollte dies unverzüglich nachholen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell