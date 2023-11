Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Autofahrer kontrolliert, der keinen Führerschein besitzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.11.2023, 23.10 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Alverskirchener Straße in Telgte an, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der 59-jährige Fahrer gab bei der Überprüfung an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Tatsächlich besitzt der Telgter keinen. Außerdem war der Mann offensichtlich alkoholisiert. Deshalb nahmen die Beamten den 59-Jährigen mit und ließen ihm Blut abnehmen. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eins gegen den Autofahrer und eins gegen die Halterin.

